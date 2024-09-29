Jer「登月」考演技 Lokman單身派對慶生 怕醜拒吻

人氣男團MIRROR好事成雙！隊長Lokman本月26日迎來35歲牛一，獲Fans開派對慶祝，又有隊友送上祝福；另一成員Jer則成功「登陸月球」，更擁有超能力，勁到一舉手已可毀滅地球！

MIRROR隊長Lokman雖然與拍拖8年的女友分手，但首個單身生日也不愁寂寞，歌迷會為他舉行相展及生日應援，儘管規模比不上隊中兩大人氣王姜濤及Anson Lo，但勝在有心，見他與Fans齊齊切蛋糕、玩遊戲兼合照，一樣過得很開心，期間有Fans大嗌要求飛吻，向來不善於「派糖」的他以笑帶過。

講「反話」許願 他許願前剖白心聲，多謝Fans「冇乜怨言」及沒有嫌棄他，又感慨人生很長，希望透過小心思令生活較開心及自在。問到生日願望，他因怕願望唔靈而大講「反話」，揚言祝大家：「身體差到貼地、有咁霉得咁霉！」令Fans笑爆嘴。壽星仔在社交網上載一段生日Rap，搞笑寫道：「9月尾，恭祝我福壽與天齊。」隊友Edan與Stanley留言恭喜，ERROR成員保錡與圈中好友陳蕾等亦送上祝福，沒有另一半也被愛包圍。

至於隊友Jer前晚推出新歌《月居人》MV，邀得跨國界的CG團隊製作，令他登上月球化身「月居人」兼擁有異能，可瞬間毀滅地球！他說：「郁一郁隻手，地球就會爆炸，亦可以擋到激光。」不過變強背後卻有難度，皆因純考演技，他說：「例如我要望到地球大爆炸，Feel到激光槍射過嚟就要擋，呢啲全部憑幻想去畀反應。」至於其長銀髮Look，Jer講笑表示因獨居月球很耐，沒有人幫他理髮所致，而面上的銀箔是想營造沾染星塵的感覺。