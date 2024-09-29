獨家專訪：陳懿德預告泳裝出鏡 郭珮文選美結怨 遭惡言攻擊

藝人郭珮文與陳懿德同是選美出身，因主持節目而成為莫逆之交。回想起參選港姐的軼事，郭珮文自爆曾引起公憤，至於談到身材成焦點，她豪氣表示：「希望大家日後睇到我嘅真材實料！」

郭珮文（阿Ju）及陳懿德（德德）同樣參選港姐入行，談到選美經常有是非，德德表示「聽得多、未見過」，當年是大熱的阿Ju則表示：「參選嘅時候，有佳麗可能睇唔慣，就問點解呢位『傻仔』有咁多訪問做嘅？（心情受影響？）我冇唔開心，佢咁諗咪咁諗囉，影響唔到我嘅！」表現豁達。

早於主持綜藝節目前，阿Ju與德德已結緣，德德說：「佢選港姐時我訪問過佢，發現佢唔係好講嘢，好似走高冷路線咁，原來當時佢好焦慮，驚得罪人又驚講錯嘢，不過後來表現愈嚟愈好，真係好叻豬。」阿Ju表示當年參選是想借機克服社交恐懼，同時對這個比賽充滿好奇，慶幸得着比想像中還要多。

拎出真材實料 對於入行以來大眾焦點都放在其身材上，並稱她為「無綫大騎樓」，阿Ju大方說：「我唔介意，咁樣唔係讚緊我咩？又冇乜實際性嘅傷害，不過希望日後大家睇到我嘅真材實料，『材』字唔再單指身材啦！」

阿Ju與德德早前拍檔主持綜藝節目，外界回響不錯，無綫於是食住個勢，安排她們前往日本德島拍攝旅遊節目。此行她們要繼續互相扶持，事關出發前感覺如開盲盒，行程及拍攝全部都是「未知」，德德笑說：「應該係件好刺激嘅事，唯一知道會做嘅，應該係要着泳衣拍攝。有阿Ju喺度我好安心，覺得佢係好好嘅守護者，同埋大家可以孖住搵好嘢食。（期待有艷遇？）呢樣難啲啩？我哋都唔係好識日文㗎。」她又直言羨慕阿Ju「食極唔肥」，憶述自己體重曾高達約130磅，絕對是黑歷史。