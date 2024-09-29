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龍門陣
周迅低胸晒本錢
周迅保養得宜，穿一襲閃令令長裙相當煞食。
「三金影后」周迅日前分享一輯少女般的靚相，以長曲髮搭配白色低胸亮片長裙，充滿知性美之餘，珍珠般的緊緻肌膚吹彈可破，鮮有歲月痕迹，不少網民留言大讚：「太漂亮了」、「不是吧，這麼美」、「顏值回春」。
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