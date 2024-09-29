中娛星動：齊聚巴黎鬥排場 楊冪百變跑騷 新敏娥獲保鏢護駕

內地花旦楊冪前日連趕兩場由她擔任全球代言人的品牌時裝騷，同場還有韓星新敏娥，兩人氣勢上不相伯仲。楊冪當日3度變裝，其中一襲低胸晚裝裙大晒三寸事業線，艷壓群芳！

楊冪向來是廣告界寵兒，身為兩個品牌全球代言人的她前日應邀出席巴黎時裝周，連跑兩場騷，更換上3套不同風格的服裝，大獲好評，盡顯時尚女王的功架。

在其中一個騷上，楊冪以卡其色外套和闊腳褲上陣，搭配墨鏡，充滿休閒感。同場還有韓國女星新敏娥、韓團Seventeen成員S.COUPS、台灣女星王淨及泰國女星呂愛惠等，場面熱鬧。其中新敏娥全程有外籍保鏢傍實，又有工作人員為她開路，排場十足，而楊冪亦不輸蝕，吸引不少粉絲冒雨捧場，並在場外高呼她的名字，楊冪相當識做，多次回頭向他們揮手。

何超蓮盡顯千金風範 之後楊冪變裝出席另一品牌活動，穿黑色西裝外套，施展下裝消失術，大晒招牌筷子腿，配以閃片裝飾和銀色高踭鞋，造型簡潔卻不乏亮點。楊冪其後再度變身，選擇一襲黑色晚裝，胸前綴以白色藤蔓裝飾，三寸事業線及S身段表露無遺，高貴又性感。

賭王三房千金何超蓮同樣身在巴黎，應邀出席兩個品牌時裝騷。在其中一個活動上，她與台灣女星侯佩岑、內地女星陳昊宇同坐首排，3人各展美態，畫面養眼。超蓮之後換上一襲掛頸的大露背長裙現身另一品牌時裝騷，大晒白滑玉背，成為全場焦點。