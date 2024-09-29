失魂帶漏亞軍后冠 馮盈盈點醒師妹 教梁嘉莹拆彈

今年港姐是非多多，尤其是亞軍梁嘉莹賽後即被負面新聞纏身，令她終日神不守舍，昨日出席領獎活動時，連象徵身份的后冠和綵帶都遺留家中，同場的師姐馮盈盈都忍不住以過來人身份提點兩句！

出爐港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤和友誼小姐王汛文，以及兩位前港姐冠軍馮盈盈和陳凱琳，昨日齊齊現身港姐頒獎活動。亞軍梁嘉莹居然把后冠和綵帶遺留家中，要工作人員幫忙速遞到現場，她解釋是未瞓醒，問到是否被最近的負面新聞纏繞而影響心情？她說：「冇乜心情，只有開心，因為可以出席活動。」

倪樂琳幫口解圍 提到與兩位師姐同場，4位佳麗都大讚馮盈盈和陳凱琳好靚，問到最近是非多多的梁嘉莹會否向兩位師姐取經，學習如何應對負面新聞？她說：「有時間先，會問吓點樣變靚啲。」她們又提到會相約其他佳麗一起聚餐，問到梁嘉莹會否想透過聚餐與吳芷靖和解？她笑說：「唔回應啦，唔傾啦。」倪樂琳幫口說：「本身都唔係好尷尬，冇話和唔和解，前幾日15個女仔有見過，大家好似以前咁相處。」梁嘉莹再被追問與吳芷靖有否聊天，她表示有，但不想多說，並指之後會注意個人言行，拍照時亦會注意姿勢。

對於梁嘉莹賽後是非不斷，馮盈盈表示有留意相關報道，表示可以跟小師妹分享如何面對傳媒，以及面對尖銳問題時如何對答的貼士，她直指未來應會有更多類似問題發生，所以需要從中學習，令自己未來可以做得更好。問到會否提點小師妹小心言行？她表示這些大家都一定會做，不需要特別提點。而作為3孩之母的陳凱琳笑言自己脫節，連選港姐當晚的節目都沒有收看：「嗰晚部電視畀屋企班細路爭贏咗，我都係上網重溫番，唯一知道係冠軍比我細10歲。」