1:00 世界酒店之最（Ⅱ）

1:50 100道風味及做個小廚神（Ⅲ）

2:45 花生動畫及我的麻煩寵物

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

