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宮崎亞美紗重返寫真界
擁有緬甸血統的21歲日本索女宮崎亞美紗，兩年前憑參演戰隊劇集《暴太郎戰隊Donbrothers》，扮演反派角色大受注目。粉絲苦等1年半，最近她重返寫真界，為雜誌拍性感照。
久未露肉的她，坦言最初在鏡頭前感到怕醜，但慢慢習慣後，反而愈影愈放，並希望讓粉絲看到她大個女成熟一面。
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