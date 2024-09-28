宮崎亞美紗重返寫真界

擁有緬甸血統的21歲日本索女宮崎亞美紗，兩年前憑參演戰隊劇集《暴太郎戰隊Donbrothers》，扮演反派角色大受注目。粉絲苦等1年半，最近她重返寫真界，為雜誌拍性感照。

久未露肉的她，坦言最初在鏡頭前感到怕醜，但慢慢習慣後，反而愈影愈放，並希望讓粉絲看到她大個女成熟一面。