被老公指控大肚偷食 Cardi B疑拖新歡示威

美國饒舌天后Cardi B與歌手老公Offset離合多次，她於8月因不忍老公再次偷食而宣布離婚，同時公開照片宣布懷孕，上星期她宣布誕下女兒，並分享老公抱B照。正當一眾粉絲以為2人又再次「玩復合」之際，Offset日前突然於社交網站留言指控Cardi大肚期間「紅杏出牆」。而Cardi亦被影到拖住網紅現身時裝騷，未知是否其新歡？

Offset大前日突然於Cardi社交網站開直播時「踩場」，留言指控她大肚出軌，他說：「你（Cardi B）肚裏面有BB都仲要搞嘢，講嘅係真相！」Cardi看罷後理直氣壯對住鏡頭承認自己有偷食，並於翌日在社交網站向老公進行大反擊，她說：「你絕對唔配我，我一直對得你太好。冇嘢再會令我感到意外，你乜嘢都做齊，所以我唔會再理會。但係都多謝你畀咗3個孩子我，我冇後悔生佢哋，但我後悔揀你。」

拒交還禮物 Offset除了指控老婆大肚偷食之外，亦表明要她交還多年來他送的禮物。之後Cardi就此再次拍片發言：「你知我覺得最癲係乜？嗰條黑X（Offset）認為佢可以買一個女人。我愛自己，你唔可以買我。仆X！你因為我已忘情而想攞番屬於我嘅嘢？你不如忘記吧！」

連日來Cardi獨自出席巴黎時裝周，期間她被傳媒影到拖住美國網紅Kollin Carter現身其中一個品牌的時裝騷，暫時未知他是否正是Cardi的新歡？