娛樂

是日通勝

農曆八月廿六 甲辰年 癸酉月 乙未日
宜：嫁娶、移徙、開市
忌：動土、栽種、裁衣
幸運方向：坐西北向東南
幸運數字：10、28、17
幸運顏色：金色、白色
吉時：
凌晨3時至5時
下午3時至5時
晚上9時至11時
凶時：
上午5時至7時
上午9時至11時
晚上7時至9時
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc