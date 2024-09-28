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吳若希狠剪長髮
唱歌、拍劇雙線發展的藝人吳若希，向來留有一頭長髮，日前她突然在社交網上載親手「落髮」的短片，片中拿着剪刀手起刀落，毫不猶豫將長髮剪短，乾淨利落，而且面露雀躍之色，她寫道：「留長3年，剪短30秒。」圈中好友陳煒與麥美恩留言問：「我會喊，點解你會咁興奮？」吳若希回覆：「想剪好耐啦！」
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