唱歌、拍劇雙線發展的藝人吳若希，向來留有一頭長髮，日前她突然在社交網上載親手「落髮」的短片，片中拿着剪刀手起刀落，毫不猶豫將長髮剪短，乾淨利落，而且面露雀躍之色，她寫道：「留長3年，剪短30秒。」圈中好友陳煒與麥美恩留言問：「我會喊，點解你會咁興奮？」吳若希回覆：「想剪好耐啦！」