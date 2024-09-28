娛樂

陳楨怡火美人辣爆！

陳楨怡化身火辣辣的火美人。 陳楨怡化身火辣辣的火美人。
陳楨怡化身火辣辣的火美人。
無綫藝人陳懿德在節目《剪裁魔法師》中接受設計師悉心改造，以透視造型搶灘，加上Corset概念，令其美好身段表露無遺。設計師又為陳楨怡動用過萬針及過萬粒水晶，打造火形刺繡，令她變身性感的「火美人」，大晒香肩及事業線。而王嘉慧則以「玉石女神」造型示人，改造過程中遇上的最大難題，竟是身材太豐滿。
陳懿德透視雙峰，效果澎湃。陳懿德透視雙峰，效果澎湃。
陳懿德透視雙峰，效果澎湃。
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