森美張繼聰領軍鬥波 姜濤披MJ戰衣快攻

藝人森美與麥美恩昨日在尖沙咀出席活動，森美將領軍與張繼聰（阿聰）率領的「歌星勇士隊」出戰籃球賽，早前兩人在電台節目中預告超強陣容及絕密戰術，阿聰大讚多位MIRROR成員與他一樣擁有麒麟臂：「好似Ian、Stanley同Edan，個個手臂都好大隻！」今屆賽事還有不少女歌手，如歸綽嶢、雲浩影及譚旻萱，阿聰表示很期待，還自爆選了Stanley做副隊長，而上屆受傷坐輪椅離場的姜濤則為最有價值王牌球員：「希望佢健健康康，幫我哋上多啲快攻！」姜濤還幸運地抽中傳奇球星米高佐敦（Michael Jordan）的「最強號碼」23號球衣，而另一巨星高比拜仁（Kobe Bryant）的24號球衣將由Anson Lo披上。面對一眾年輕對手，森美自信能以經驗取勝：「因為歌星隊個個都好出色，應該會出現獨食嘅情況，咁我哋就可以靠團隊合作贏佢哋。」