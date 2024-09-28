姚祖恩摘環姐港區后冠 雷莊兒一臉失落 輸畀天意

「環球小姐」香港賽區冠軍由姚祖恩奪得，前港姐冠軍雷莊兒只得季軍，台上難掩失望之情，她受訪時強調沒有不開心，失落因父親入院未能到現場觀戰。

《香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024》總決賽前晚順利舉行，冠軍由熱門佳麗姚祖恩奪得，亞軍是甄蕎，季軍則是雷莊兒。贏得冠軍的姚祖恩被問到是否意料之中？她說：「自己都好Surprise，因為對手好強，覺得自己係贏在準備充足，事前努力做運動、護膚，同埋睇好多環球小姐嘅片段，好努力去準備。」講到11月將要到墨西哥參加環球小姐，她指會再找導師訓練，亦會向好友雷莊兒請教行Catwalk心得。

前港姐冠軍雷莊兒在今次比賽中只得季軍，在台上似乎難掩失落之情，受訪時被問到是否不開心？她說：「冇唔開心，比賽一定會有輸贏，自己真係好戥姚祖恩開心，同佢真係好Friend，遲啲佢去墨西哥比賽，都會同佢分享選美經驗。」

心郁郁再戰選美 講到失落之情，她解釋是因父親入了醫院，未能親臨現場欣賞比賽，並指父親情況還好，但難免影響她比賽心情。對於今年嫲嫲、婆婆離世，父親又入院，她也覺得運氣麻麻，比賽後會先休息，之後計劃返加拿大拍劇、拍戲，指今次結果或許是上天安排，覺得她適合做演員。

參加過不同選美的雷莊兒被問到會否再選美？她笑說：「never say never，我仲有好多本唔同國家嘅護照。」她指有機會當然有興趣在港發展，自言相當喜歡動作電影。而亞軍甄蕎則承認有點爆冷，因對手相當強。