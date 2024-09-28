被吳芷靖揭穿講大話 梁嘉莹𤓓爆避談 倪樂琳願出錢擺平

本屆港姐亞軍梁嘉莹賽後是非不斷，先被指向冠軍倪樂琳鬆㬹，再被爆寸落選佳麗吳芷靖，讓對方花錢買冠軍，雖然她否認此事，卻被吳芷靖作證推翻，而梁嘉莹昨日被追問此事時立即黑面！

出爐港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤及友誼小姐王汛文昨晚出席慈善晚宴，梁嘉莹在提到落選港姐吳芷靖前晚直言她就是寸爆「對話截圖」的當事人，令其成為「大話精」時，表現有所避忌，指事情已過，不想再回應，又謂：「我哋Move On啦！（你疑似講大話，唔使澄清？）雙方都回應過，唔想再回應。（一世孭住講大話？）我同佢私下有傾過，唔需要再回應。（佢話冇聯絡你，幾時傾？）前兩日有傾過。」身旁的王汛文即解畫指眾佳麗日前在公司有見過面，但問她是否見證了二人傾談此事？她表示只想解釋大家有見過面。

楊梓瑤將「楊枝甘露」私有化 之後記者再追問梁嘉莹跟吳芷靖的談話內容，問及她有否被對方「啄住」的感覺？她即開始不知所措兼面露難色，此時同場的倪樂琳即為她解圍說：「我覺得芷靖唔係『啄住』嘉莹，大家都唔會『啄住』大家，15個女仔各有各性格，有少少小摩擦我覺得正常，同爸爸媽媽有時都有啲小爭執。」笑問她會否請二人食飯作「和事老」？倪樂琳笑謂：「又OK喎，諗得過。（你埋單？）吓！為咗可以平息呢件新聞我覺得OK嘅。」更說笑指擔心大家會假裝不和來要她請食飯。

除此之外，問到季軍楊梓瑤現時似乎已跟「楊枝甘露」掛鈎，問她會否考慮出自家品牌？她表示媽媽的確有考慮過開店：「因為我媽咪叫楊柳，我個名有楊梓，我啲Fans叫甘露，我同Fans夾埋叫『楊梓甘露』。」