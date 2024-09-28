中娛星動：相隔多時終進組 范冰冰5點起身開工 「黑面」嚇親人

藝人范冰冰久未進組開戲，現在終於在馬來西亞開工，不過朝早5點便要起身出發，她坦言痛苦，要靠補品維持體力，一直敷着黑色面膜的她更嚇親工作人員，幽默謂：「Sorry，我的臉是黑的。」

現居於香港的內地女星范冰冰正身在馬來西亞拍戲，日前她拍片分享至社交平台，更配文：「同學們，早起有多痛苦，請看我的臉……」不過，其實大家根本看不到冰冰的臉，皆因她全程都敷着黑色面膜，就連吃早餐都敷住，認真誇張。

而久未開戲的她似乎不習慣早起，影片中，冰冰天未光就出門，她謂：「感覺眼睛是強行開機，工作真辛苦。」當她乘車到達拍攝現場時，又邊行邊說：「很困，早晨6點、5點多就起床準備。」一直敷着黑色面膜的冰冰還嚇親現場工作人員，她急急笑言：「Sorry，我的臉是黑的。」冰冰的面膜由出門開始便敷着，就連她吃自製的養生早餐銀耳紅棗羹時，都沒有取下，網民不禁好奇問：「這塊面膜究竟要敷幾耐？」

馬國發展有先兆 冰冰近年轉戰海外市場發展，更曾拍攝西片及韓國影視作品。由於她一直積極經營社交平台，還到不同地方跑行程，故熱度和人氣都保持得不錯。6月時她曾以親善大使身份到馬來西亞宣傳，並對當地讚不絕口，又指父母英文不好，如果旅遊時沒有翻譯隨行，就會非常不便，但馬國華人較多，故自己工作時，父母都可以自行外出吃東西、購物，令她能夠放心工作。此外，冰冰亦指馬國有很多優秀的電影及導演，直言大家可以合作，故今次她到當地拍戲，網民皆指是預料之內的事。