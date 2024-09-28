9月28日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月28日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
龔嘉欣拍籃球戲靠墊箱
龔嘉欣對戰「高人」陳豪掛住笑。
身形嬌小的龔嘉欣，近日在社交網分享與昂藏6呎的陳豪，為無綫新劇《企業強人》拍攝打籃球戲的花絮，雖然嘉欣出術墊木箱，但仍有如小朋友對戰巨人，畫面有趣。其中一幕嘉欣帶波單挑多位高人，雞手鴨腳球技生硬，顯得有點滑稽，她自嘲：「有人話我打籃球好似恐龍定係暴龍？笑足我全日。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240928-0928_00282_035/龔嘉欣拍籃球戲靠墊箱
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc