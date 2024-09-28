龔嘉欣拍籃球戲靠墊箱

身形嬌小的龔嘉欣，近日在社交網分享與昂藏6呎的陳豪，為無綫新劇《企業強人》拍攝打籃球戲的花絮，雖然嘉欣出術墊木箱，但仍有如小朋友對戰巨人，畫面有趣。其中一幕嘉欣帶波單挑多位高人，雞手鴨腳球技生硬，顯得有點滑稽，她自嘲：「有人話我打籃球好似恐龍定係暴龍？笑足我全日。」