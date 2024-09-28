真係咁FRIEND：顏米羔難忘被掟筷子 劉威煌眼紅許廷鏗爬頭
歌手劉威煌與顏米羔曾於娛樂圈打滾，因參加無綫節目《中年好聲音2》而再次為人熟悉，日前兩人為繽FUN星網節目《真係咁FRIEND？》擔任嘉賓，遊戲環節中，米羔可謂輸到開巷，當被問到「最想爆粗或覺得被侮辱的一次演藝工作」，他透露有次在晚宴獻唱，當他合埋眼很投入時，突然被掟筷子，嬲到想爆粗！再被問「曾合作的藝人中，誰幫他最多？」，他直指是鄧麗欣：「雖然唔係實質上幫我，但我喺佢身上學到好多嘢，甚至會一齊夾吓整吓嘢，就好似佢30歲個相展。」
至於威煌曾在訪問中承認眼紅許廷鏗（Alfred），他大爆箇中原因：「當年Alfred好早已經被Foul，但就簽咗唱片公司，而我雖然係香港區冠軍，但唔了解當中運作，加上年少無知，所以就諗點解同樣都係參加比賽，但佢可以咁快出歌而我冇。」
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