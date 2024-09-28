娛圈單打：神仙姐姐好鬼靚 原來也曾遇渣男

「神仙姐姐」劉亦菲主演的《玫瑰的故事》正在TVB播放，唔知係咪吸取咗前檔《繁花》不配音收視創新低的教訓，大台今次拿拿臨配番廣東話，殊不知又被網民彈「配得好怪」、「來來去去幾把聲配晒」！哈，今時今日的觀眾認真難服侍！

閒話表過，呢套劇冇乜宣傳，可能大台都唔多睇好，純粹攝吓時間。之不過，單係掛住劉亦菲呢個牌頭，其實都夠照有餘。喂，自從出道初期演勻金庸筆下最仙氣的女主角後，劉亦菲等同神仙姐姐，脫俗美貌遠近馳名。今次飾演顛倒眾生的亦舒筆下女主角，個個男人都傾倒於黃亦玫的美貌，講真，除咗劉亦菲之外，真係不作他人想！

此劇亦恍如神仙姐姐的時裝騷，一集換五六七套衫閒閒哋，加上精緻妝容、唯美攝影，映襯得劉亦菲分外明艷照人。只能嘆句：好靚，真係好靚！

事實上，劉亦菲呢三個字，在內地唔止人名咁簡單，仲變成一個形容詞，一字記之曰「仙」！即使神仙姐姐被彈體形發福、鼻骨有節、牙齒不齊、笑起嚟露大牙肉，唔緊要，只要佢係劉亦菲，一切缺點都會變成優點！自然美、缺陷美、出塵美……總之就係完美！

咁完美的仙女，不經不覺已經37歲，莫講話嫁杏無期，近年就連半點緋聞都沒有傳出，點解呀？出道多年，劉亦菲只承認過跟韓流男神宋承憲拍拖，二人合作電影撻着，可惜敵不過異地戀，3年後分手。最近神仙姐姐宣傳《玫》劇期間，坦言自己不似黃亦玫，唯一相同之處係一樣遇過渣男！吓，邊個男人咁衰格呀？唔會係宋承憲啩？