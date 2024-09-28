獨家訪問：台慶劇《黑色月光》兩地搶灘 楊茜堯霸氣復仇 林夏薇虛脫難抽離

上年無綫台慶劇有《新聞女王》的「Man姐」佘詩曼，今年則有《黑色月光》的「Moon姐」楊茜堯登場，飾演誓要報仇的復仇者，氣場超勁；而林夏薇除了虐心戲更有床戲，演到虛脫！

無綫與內地平台合拍的劇集《黑色月光》雲集視后視帝，主演包括視后楊茜堯、林夏薇及視帝王浩信，其他演員有黃翠如、楊卓娜、馬志威與馬貫東等，劇集定檔於下月9日在內地平台率先播放，並於28日在翡翠台登場，如往年重頭劇《新聞女王》一樣，成為今年台慶劇的重磅主打。

之前釋出的預告片中，兩位視后大晒演技，氣場爆燈！劇中有不少火辣、緊張、虐心場口，戲味十足，飾演「余滿月」的楊茜堯，接受本報獨家訪問時坦言相當期待：「有好多刺激場面，不過我冇參與火辣辣嘅場口，今次我係演復仇者，火辣場面交給薇薇。」

王浩信赴京造勢 林夏薇受訪時坦言，絕對是挑戰內心最強大的一次：「角色無論心理變化同遭遇都好極端，所以演繹上面，同自己真實世界係最大逆轉嘅一個角色。今次過足戲癮，同時演到虛脫，我都用咗一段比較長嘅時間去跳出呢個人物。（好難抽離？）冇錯！太代入個角色，除咗情緒要拿捏，肢體語言都要兼顧，拍完身心受創。」談到劇中的火辣場口，她說：「同馬志威、浩信都有床戲，好高難度，好似叉頸呢啲比較激動嘅動作，要拍出嚟靚，情緒又到位，身體各樣都要同對手配合得好好。」

至於浩信受訪時表示，稍後會跟劇組到北京宣傳：「希望內地同香港觀眾都支持，依家能夠拍劇絕對唔係容易嘅事，我同楊茜堯難得11年後再合作，我哋都拍得好開心、好滿意、好有火花。」