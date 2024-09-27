NewJeans粉絲踩場聲援偶像 LE SSERAFIM懶理是非 分頭歎世界

韓團NewJeans因公司內鬥遇阻滯，同門組合LE SSERAFIM則備受力捧有碟出，對家粉絲為聲援偶像而在LE SSERAFIM社交網洗版留言，但成員宮脇咲良與金采源等懶理是非，心情靚爆度假大解放！

天團防彈少年團（BTS）所屬的HYBE事務所，旗下兩家公司ADOR與SOURCE MUSIC分別捧紅人氣女團NewJeans與LE SSERAFIM，兩隊組合原本在樂壇平分秋色，但LE SSERAFIM自從今年4月演出美國大型戶外音樂騷，因唱功捱批引發爭議後人氣受挫。原本氣勢如虹的NewJeans又因ADOR老闆閔熙珍與母公司HYBE爆發內鬥，遭卸任代表理事一職，5女頓失靠山，前景不明朗。

采源谷胸晒水着 LE SSERAFIM於上月底推出第4張迷你專輯《CRAZY》收復失地，而NewJeans粉絲不忿LE SSERAFIM備受公司力捧，群起在對方社交平台洗版留言「為NewJeans抗爭！」聲援偶像。至於身為LE SSERAFIM核心成員的宮脇咲良、金采源及中村一葉則懶理是非，前日不約而同在社交網分別更新度假的靚相，心情未受影響。

宮脇咲良首度踏足夏威夷與家人出遊，心情靚爆在泳池大擺甫士，身在巴黎的中村一葉就於艾菲爾鐵塔下欣賞夜景，金采源則與陽光玩遊戲，罕有谷胸晒水着照，各自各精彩。

另外，閔熙珍要求復職失敗後，昨日有報道指NewJeans展開韓國粉絲見面會的計劃被擱置，就連新碟製作亦煞停，HYBE隨後否認事件與閔熙珍被免職有關。