暢所欲玄：八字命運有甚麼好了解

你睇我好，我睇你好。現實世界大多數人都是芸芸眾生的其中一位，家家有本難唸的經，每個人都覺得自己的經特別難唸，別人的經雖難，但永遠不及自己難，這是人之常情。八字命運逃不過這現實，千百年來都說：萬般皆是命，半點不由人。為何還去了解自己的八字命運呢？

八字命理，於理論上是一個純反映自己的命運現象，八字大運流年，天干地支都已排定。沒有甚麼可修改，所以一般玄學師傅，都是以八字命理為基礎，於風水上來修繕，這是保險且有效的做法。

八字命理的十神，正星的財官印食，偏星的殺傷梟刃。代表一個人的不同現象，當了解自己八字，了解當中的十神星影響自己哪方面的事情、人物、心態，則可在人生中作出適當的調整，日積月累，人生自然有些修繕。

了解自己的八字命運，了解命中十神帶來的影響，再而了解十神所類化出甚麼，作出相應的調節。例如七殺星是災病，也代表偏官武星。官者管也，管制自己，約束自己的壞習慣，運動習武，以此減弱災病星之力量，這是了解自己八字的好處。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅