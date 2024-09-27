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鄧佩儀譚嘉儀 孖妹遊首爾
藝人譚嘉儀近日在社交平台分享與好姊妹鄧佩儀到韓國旅遊的照片，只見相中二人狀態大勇，而嘉儀更身穿貼身露腰黑色迷你短裙，游走首爾的街頭，相當吸睛，她留言稱這個行程計劃了很久，最終都成事了，即吸引大批網友讚二人好靚女。
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