娛樂

鄧佩儀譚嘉儀 孖妹遊首爾
藝人譚嘉儀近日在社交平台分享與好姊妹鄧佩儀到韓國旅遊的照片，只見相中二人狀態大勇，而嘉儀更身穿貼身露腰黑色迷你短裙，游走首爾的街頭，相當吸睛，她留言稱這個行程計劃了很久，最終都成事了，即吸引大批網友讚二人好靚女。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc