鄧佩儀譚嘉儀 孖妹遊首爾

藝人譚嘉儀近日在社交平台分享與好姊妹鄧佩儀到韓國旅遊的照片，只見相中二人狀態大勇，而嘉儀更身穿貼身露腰黑色迷你短裙，游走首爾的街頭，相當吸睛，她留言稱這個行程計劃了很久，最終都成事了，即吸引大批網友讚二人好靚女。