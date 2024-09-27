陽光不再 被彈油膩 丁子朗變髮 同鄭嘉穎撞樣

無綫上位小生丁子朗於2016年參加《香港先生選舉》後入行，多年來發展不俗，除了做大騷司儀外，更拍了不少劇集，上年他更為了圓夢參加內地選秀節目《亞洲超星團》，節目中扮韓星又唱又跳，確是似模似樣，一度人氣急升，於內地都接了不少工作，然而隨着節目完結，就連成團的「Loong 9」都曝光不多，丁子朗也無奈地打回原形，就連之前因應節目而化的「白臉妝」也告成為歷史。而早前拍完無綫劇集《香港探秘地圖》後，近期他亦不時被指「變臉」，總之跟之前陽光男孩的形象截然不同。

多才多藝 識照顧人 日前丁子朗出席活動，於台上獻唱的他相當肉緊，又唱又跳，髮型跟之前有所不同，驟眼看已經不是以前的模樣，更有點跟無綫視帝鄭嘉穎「撞樣」，有網民便留言：「怎麼完全不同樣了，變成老鼠安+鄭嘉穎的合體了」、「我覺得以前正好多，依家反而塑料感，顯老了。」、「他明明看起來挺帥，為甚麼就是會感覺到油膩。」看來丁子朗應虛懷納諫，好好檢視一吓形象了。

其實丁子朗都算多才多藝，甚有藝術細胞的他，之前開了個人畫展，頗有「才」氣，就連於《香》劇中與他有感情線的龔嘉欣都對他讚不絕口，指他非常細心，又懂得照顧人。