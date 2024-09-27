馬國宣傳破戒狂食 謝安琪幫老公驗胸 大讚好摸！

歌手謝安琪昨日出席活動，直言在家中會幫老公張繼聰檢查胸肌，大讚彈性十足，非常好摸！而她早前到馬來西亞與影迷互動，在分享會上句句不離老公，笑言是「戀愛腦」。

謝安琪（Kay）昨日在九龍塘出席預防乳癌活動，表示除了每年做檢查外，平日亦會自行檢查乳房，問到老公張繼聰可有幫忙檢查？她笑說：「呢啲自己Check又得，叫另一半幫你又得，自己Check就更好，知道個感受。不過，如果另一半好關心你，佢都好容易感受到。（有冇同老公Check番胸肌？）佢嗰啲肌肉同我哋啲柔軟又唔同，不過佢都幾好摸，好有彈性。」講到音樂工作，她直言今年特意放慢腳步收埋自己，讓歌迷掛住她，為明年入行20周年做準備，計劃推出新歌及舉行演唱會。

自嘲「戀愛腦」 另外，Kay早前代表電影《臥底的退隱生活》出席「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」與影迷互動，暢談拍攝新片的感受。席上她坦言受老公張繼聰影響踏上演員之路，當日分享時提起老公的名字足足4次，不禁笑言自己是「戀愛腦」。Kay把握今次重遊馬來西亞的機會，盡情享受當地美食，尤其對甜品無法抗拒，她說：「平時嘅我對於甜品好節制，但係嚟到呢邊就覺得太開心喇，所以嗰幾日就放肆，食咗好多唔同特色甜品，又食咗好多地道美食。」她又特意走訪充滿懷舊風情的「鬼仔巷」打卡拍照，並在著名的壁畫前跳繩，享受一段輕鬆愉快的時光。