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楊謹華甜蜜如軟糖

楊謹華 楊謹華
楊謹華
台灣女星楊謹華憑劇集《華燈初上》再創事業巔峰，近期與老公密密出遊的她，頻頻於社交網晒出親密合照放閃，其中楊謹華身穿吊帶短裙的打扮，更係意外吸睛，不少網友留言：「寶寶假期愉快啦」、「寶寶好美，快讓我親親」、「姐姐你是一顆超甜的草莓軟糖」。
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