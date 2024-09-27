台灣女星楊謹華憑劇集《華燈初上》再創事業巔峰，近期與老公密密出遊的她，頻頻於社交網晒出親密合照放閃，其中楊謹華身穿吊帶短裙的打扮，更係意外吸睛，不少網友留言：「寶寶假期愉快啦」、「寶寶好美，快讓我親親」、「姐姐你是一顆超甜的草莓軟糖」。