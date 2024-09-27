9月27日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月27日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
楊謹華甜蜜如軟糖
楊謹華
台灣女星楊謹華憑劇集《華燈初上》再創事業巔峰，近期與老公密密出遊的她，頻頻於社交網晒出親密合照放閃，其中楊謹華身穿吊帶短裙的打扮，更係意外吸睛，不少網友留言：「寶寶假期愉快啦」、「寶寶好美，快讓我親親」、「姐姐你是一顆超甜的草莓軟糖」。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240927-0927_00282_042/楊謹華甜蜜如軟糖
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc