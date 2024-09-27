中娛星動：「頂流男星睡粉絲」掀熱話 楊洋躺着中槍 開工打餐飽

內地小生楊洋被喻為女神收割機，但近日網上瘋傳一名內地頂流男星的淫亂生活，指他專追同劇女星之餘，更被私生飯包養。爆料者指男星的名字「正着唸倒着唸都可以」，令楊洋變成頭號嫌疑人，不過傳聞無損他開工心情。

楊洋的感情生活備受關注，出道以來傳出不少緋聞女友，個個都是女神級，包括同公司的藝人宋茜、合演電影《從你的世界路過》的張天愛、合作劇集《你是我的榮耀》的迪麗熱巴，還有剛出道合作《紅樓夢》的李沁。然而，台灣傳媒人葛斯齊亮相節目時爆料，指有內地頂流男星生活淫亂，不但專溝合作女星，更被私生飯包養，用肉體換高級享受，話題即在網上引來熱烈討論。

傳被炮友包養 爆料中提到頂流男星每當有活動都會與私生飯一同出國，由對方包頭等艙機票、美食等，而男星則以「身體」作交換，久而久之成為炮友關係。惟男星緋聞太多，私生飯因愛成恨，故意請人偷拍，打算在網上平台踢爆男星亂搞男女關係，但因男星與平台有商業關係，故每次爆料都被攔下，連爆料者的帳號都被封鎖。最後葛斯齊提供線索指該男星「名字正着唸倒着唸都可以」，即引起全網熱議，內地男星楊洋更因此成為嫌疑人。

謠言滿天飛，但似乎沒有影響楊洋開工心情，為新劇《雨霖鈴》拍攝的他，拍打戲時身手十足，大部分動作一Take過，停機時亦表情多多，似乎沒有把傳聞放在心上。