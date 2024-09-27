不甘被寸叫「買冠軍」 吳芷靖踢爆梁嘉莹大話精

港姐亞軍梁嘉莹賽後負面新聞不斷，之前有對話截圖流出，指她寸爆「梗頸4」吳芷靖，雖然事後她否認，但昨晚吳芷靖大爆的確是二人對話，更謂：「觀眾有眼睇！」一地花生。

應屆落選港姐吳芷靖與鍾翠詩及藝人馬德鐘夫婦等昨晚出席慈善晚宴。早前網上流出一張吳芷靖與亞軍梁嘉莹的對話截圖，內容中梁嘉莹寸爆吳芷靖，叫她落選不用氣餒，出年再選「買」個冠軍，句句有骨，事後梁嘉莹否認截圖中留言的是她，不知為何有這傳聞，不過昨晚吳芷靖受訪被問及此時，居然點頭承認是二人的對話，記者指梁嘉莹否認了，她便謂：「觀眾有眼睇！」再問到截圖出處時，她先望向身邊的經理人，然後說：「已經過咗去，大家向前看，唔想再回應。」又表示二人已沒有聯絡。

馬德鐘無意再拍真人騷 另外，提到冠軍倪樂琳跟她們及另外幾位佳麗聚餐，問到誰負責買單？二人笑指當然是冠軍負責，亦透露對方稍後會履行承諾請14位佳麗再聚餐，問到若見到梁嘉莹會否跟她對話，吳芷靖說：「唔好問我啦！」而問到會否入行，鍾翠詩表示公司稍後會跟她們見面，自己想試演戲及主持工作，吳芷靖則透露高層樂易玲讚她有「劇樣」，提議她找老師學好廣東話，她亦希望能拍古裝劇，並透露剛開始修讀金融碩士課程。

同場的馬德鐘透露早前為內地綜藝節目拍攝，問他會否跟太太做真人騷時，他說：「試過接拍真人騷節目，24小時拍住好大壓力，未必會再試。」