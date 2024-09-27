痛失至愛眼紅紅 張敬軒深宵吐苦水 晒名牌睡衣

張敬軒日前痛失愛貓，心情低落，夜闌人靜突然開直播與數千網民談心，話題多多，逐漸展露歡顏。期間有網民讚他的裝束有型，原來「富貴軒」在家穿的拖鞋及睡衣價值過萬！

藝人張敬軒（軒仔）早前透露愛貓Leslie病重，最終不敵病魔逝世。繼愛犬「飯團」及「妹妹」先後於2018年及2021年離世後，軒仔再次經歷與毛孩離別的傷痛，他在社交網發文抒發情緒：「一到咗夜晚，返到屋企自己一個，情緒就無法躲藏，掛住叻li。」凌晨時分又突然在家開直播與數千網民談心，片中明顯眼紅紅，情緒低落，全程強顏歡笑，他坦言近日狀態不佳：「唔夠膽瞓，怕醫院打嚟……呢幾日好Heavy」，又指Leslie是家中最後一隻離開的寵物，直言︰「唔敢再養小動物。」

重現歡顏放笑彈 之後軒仔一轉話題，談及團隊需要聘請更多人應付工作，隨即吸引不少人爭相「應徵」，更有人抵死問他會否請「另一半」，終於氹得他重現歡顏。另有網民留意到軒仔一身貴氣裝束，留言讚他的間條衫、頸鏈和鞋都很好看，軒仔之後逐一介紹，指身上的是睡衣及拖鞋，全是名牌，睡覺都要6位數擺上身，果然是「富貴軒」！早前城中名人何太曾開直播唱容祖兒的《16號愛人》，軒仔說：「啱啱有人叫我扮何太唱阿祖啲歌，唱歌我就唔識喇，但我可以好傳神咁代何太同你講句：『你出街瞓！』」心情明顯有好轉。

另外，軒仔前日到大學演講，向來順得人的他清唱幾句鼓勵學生，全場報以掌聲及高呼Encore，軒仔笑說：「呢個場幾好聲，可唔可以喺度開騷？咁咪唔使出去撲飛囉！」