2:30 餵母乳關我事！？及宣傳易

7:30 東張西望及餵母乳關我事！？

9:30 玫瑰的故事及永續明天

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

