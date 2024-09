荷里活男神尊尼特普(Johnny Depp)去年被影到出席活動時一口爛牙,早前被發現牙齒變白,懷疑整過牙,前日他在西班牙《第72屆聖塞瓦斯蒂安電影節》宣傳執導作《Modi, Three Days On The Wings Of Madness》時終「大解放」,大騷又白又整齊的靚牙!據知情人士爆料,整牙只是第一步,尊尼實質有意「大改造」!之前因生活不檢點導致體形暴脹的他,前日現身時更見脹爆,有指他想健身增肌甚至整容。