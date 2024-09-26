閔熙珍「死線」前未獲復職 HYBE被揭打壓NewJeans

韓國人氣女團NewJeans本月11日晚開直播，向母公司HYBE發出最後通牒，要求最遲於昨日讓遭卸任ADOR事務所代表理事的閔熙珍復職。昨日有消息指，ADOR在董事會上決定重新任命閔熙珍為內部理事，但不會讓她重新擔任代表理事，閔熙珍其後透過代表律師指ADOR提出的方案是開玩笑，已再次向ADOR提出重返代表理事職位。

另外，昨日有韓國記者爆料，指HYBE曾要求他們修改有關NewJeans日本演唱會圓滿舉行的報道，又公開通話錄音，HYBE方面在通話中表示，報道中說NewJeans在日本賣出102萬專輯並不合適：「她們沒想像中那麼紅，並沒有賣出那麼多專輯。」記者質疑HYBE有意淡化NewJeans在日本的成績，又指HYBE曾以廣告及高爾夫球聚會賄賂傳媒，企圖令記者寫有關HYBE的正面報道。不過，HYBE方面澄清只是想記者修改錯誤內容，又斥公開通話錄音是違反職務倫理，揚言採取法律行動。