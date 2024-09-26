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Ella拗出高峰
韓國模特兒Ella早前參加男士雜誌舉辦的封面女郎大賽，在第3回合中，以第4名成績殺入總決賽。最近她參加網紅選美活動《Miss Bonk》，並在社交網分享活動當日的照片，身穿低胸短裙拗腰，大騷Big爆上圍和美腿，相當火辣！近日她又公開為內衣品牌拍攝的寫真，穿上運動背心和緊身短褲，完美身形表露無遺。
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