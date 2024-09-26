戀情家事雙重打擊 孖朴敘俊施冧功 韓韶禧出口術箍劇迷

韓國「最美小三」韓韶禧今年初爆出認愛風波後受盡千夫所指，其後果斷斬情絲，但早前又爆出其母涉經營非法賭場被捕，令其形象一再受挫。昨日她偕男星朴敘俊宣傳新劇《京城怪物2》時落力派心，又直言希望工作不受私事影響。

韓韶禧與朴敘俊主演的Netflix劇集《京城怪物2》將於明日上架，兩人昨日現身記者會，今次是韓韶禧自3月爆出與男星柳俊烈的認愛風波後，首度現身宣傳新作，她希望私事不會影響公事，期望大家多多喜歡其新作。

克服畏高吊威吔 第2季是以2024年的首爾為背景，即首季故事的78年後，韓韶禧飾演的「尹采玉」經歷了時代變化，問到與首季的「尹采玉」可有不同？她說：「采玉是非常顧及他人的朋友，以前她總是想達成某些目標，但隨着時代流逝，她已失去活着的理由和目的，比起為了自己，她已變成為了他人而活的角色。」今季的動作戲亦比上季激烈，韓韶禧自爆首次挑戰吊威吔：「我已經克服畏高了，因為要拍攝擁有超人力量的動作戲，動作要很快和準確，需要很多時間練習。」

至於在首季飾演「張泰尚」的朴敘俊，今季扮演與「張泰尚」長得非常相似的「張浩載」，問到與韓韶禧的關係可有不同？他說：「我們在第2季的關係好了很多，因為是現代背景，口音也是用現代的，感覺親切得多。」他笑指韓韶禧的角色是存在逾70年的人物，但在第2季的皮膚卻比之前更白，開玩笑說：「她抗衰老做得很好！」