暢所欲玄：有緣無分

人生際遇，有時令人感嘆身不由己。再次相遇的人，卻無法走近；本該在一起的人，最終還是別離。這種「有緣無分」的感觸，往往讓人感到無奈和失落。或許在某些時候，我們確實對命運感到無助。我們渴望與某人建立深厚的聯繫，卻因為種種原因，最終無法走到一起。譬如，兩個人生活在不同的城市，工作和家庭的束縛讓他們難以相見；又或者，性格與價值觀的差異，令原本看似絕配的兩人，難以維持長久關係。

然而，我們並不應將「有緣無分」視為一種遺憾。相反，我們應該學會欣賞生命中的每一次邂逅，珍惜所有的緣分，即使最終無法走到一起。因為每個人來到這個世界，都有自己的使命和人生軌迹。縱然我們無法完全掌控命運，但可以選擇用正面態度去面對。

也許有些緣分，就像擦肩而過的流星，來得快去得也快。但它們同樣璀璨動人，成為我們生命中不可或缺的一部分。我們應該懷着感恩的心，珍惜曾經擁有的美好時光，而不是悲嘆無法長久。

生命的意義，並不在於與誰在一起，而是在於我們如何度過自己的人生。只要我們學會接受「有緣無分」，一定能找到屬於自己的幸福。

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