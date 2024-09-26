素海霖花10萬元 恢復社交帳號

香港首位AV女優素海霖昨日為男士保健品拍攝廣告，以密實運動裝示人。提到上一次推出AV作品已是去年12月，素海霖承認跟公司的合約出現問題，但否認被炒，相信最終能解決矛盾，又表示社交平台被檢舉並非自己炒作，前後更花了10萬元才能恢復正常運作，直言絕不會無聊到自己害自己。