9月26日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月26日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
素海霖花10萬元 恢復社交帳號
香港首位AV女優素海霖昨日為男士保健品拍攝廣告，以密實運動裝示人。提到上一次推出AV作品已是去年12月，素海霖承認跟公司的合約出現問題，但否認被炒，相信最終能解決矛盾，又表示社交平台被檢舉並非自己炒作，前後更花了10萬元才能恢復正常運作，直言絕不會無聊到自己害自己。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240926-0926_00282_064/素海霖花10萬元--恢復社交帳號
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc