娛樂

素海霖花10萬元 恢復社交帳號
香港首位AV女優素海霖昨日為男士保健品拍攝廣告，以密實運動裝示人。提到上一次推出AV作品已是去年12月，素海霖承認跟公司的合約出現問題，但否認被炒，相信最終能解決矛盾，又表示社交平台被檢舉並非自己炒作，前後更花了10萬元才能恢復正常運作，直言絕不會無聊到自己害自己。
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