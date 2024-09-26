做足措施仍防不勝防 吳業坤米蘭遇扒手 兼被舉中指

歌手吳業坤（坤坤）近日偕日籍太太濱口愛子歐遊，未料在意大利米蘭遭扒手「光顧」，坤坤在社交平台發文表示：「個個Fd都話米蘭多賊，啱啱搭地鐵畀個小妹妹伸手入我袋，好彩發現到，佢偷唔到仲要畀隻中指我，黐線！」事後他換套衫再出門口，好在有驚無險。

坤坤接受本報訪問時，表示本打算在巡唱前和太太度假充電，怎料首日到達米蘭就發生不愉快事件，他說：「其實啲朋友已經提醒我小心啲，米蘭好多小偷，咁我都做足措施，將啲袋掛晒喺前面，點知去到米蘭地鐵站一上車嘅時候，我忙緊覆巡唱工作嘅安排，突然間見到有隻手伸入嚟我心口嘅袋仔度，我立即問佢『What are you doing？』佢哋係幾個10幾歲嘅𡃁妹仔，有2、3個圍埋嚟咁……我就立即攬住老婆落車，架車駛走時，佢哋仲向我舉中指。」雖然沒有任何財物損失，但坤坤難免心情受影響，還感慨道：「10幾歲嘅小朋友，應該好純真，估唔到佢哋都有咁嘅一面。」

不能抱僥倖心理 問到在異地遇上小偷是否很驚慌？坤坤表示：「又唔係好驚，只係驚冇咗啲嘢，反而嬲多啲，點解自己咁唔小心，同埋呢個城市咁危險呢？」自言經一事長一智的他，還提醒外遊的旅客們說：「大家去旅行，老生常談，唔好抱住僥倖嘅心態，盡量睇實自己嘅財物，始終都有機會遇上，大家打醒十二分精神。」

另外，坤坤日前推出今年第二支主打派台歌曲《心拍數》，延續《幼馴染》的日系感覺。新歌歌名的「數」字沿用日文中的漢字，代表心跳的意思，並繼續以J-POP Rock風格打造日系三部曲的第二篇章，其MV亦專程到日本取景。