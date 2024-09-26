韓國女團(G)I-DLE台籍成員葉舒華，早前與柯震東聚餐後爆出連串是非，不過她心情似乎未受事件影響，不時透過社交網與粉絲分享生活點滴。日前她晒出一輯性感吊帶靚相，趴地擺甫士又晒玉背，姿勢火辣撩人，電到粉絲暈晒浪，大批網友留言激讚：「快住手，太漂亮了」、「不要勾引我！」。