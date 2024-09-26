「胸降」音樂盛典 容祖兒勇奪年度熱度歌手

樂壇天后容祖兒「胸降」內地音樂盛典，獲頒年度熱度歌手。而台灣「甜心教主」王心凌就由林志穎護駕，兩人「被迫」當眾賣萌，付出過後有回報，林志穎與古巨基亦齊齊獲獎。

容祖兒（Joey）、古巨基（基仔）、周慧敏、關智斌、王嘉爾、林志穎、王心凌、任賢齊（小齊）及孫楠等重量級人氣歌手，昨日齊集北京出席「音樂盛典」頒獎禮。現場星光匯聚，穿上低胸裙的Joey屬全場焦點所在，主持迎接Joey時，用廣東話大讚她「靚爆鏡！」

Joey表示剛於7至8月在澳門舉行共12場巡唱，雖然工作未停過，但忙得開心：「每天在自己喜歡的地方工作，好似天堂一樣，所以在音樂盛典上能和好友見面，又是另一種開心。」主持人又問到可有特別關注的新生代歌手？Joey點名大讚女歌手劉柏辛及天后王菲愛女竇靖童。

林志穎古巨基擸獎 Joey入場後與基仔及王嘉爾排排坐，她表現High爆，不停拍打充氣棒。主持人問她在為哪位歌手打氣時，她說：「唱歌很好聽、很帥的，他坐在我左邊。」所指的正是內地人氣王周深。Joey其後更獲頒「年度熱度歌手」，認真威水。

至於王心凌則與林志穎行紅地氈，主持人指兩人出道逾20年，但外表依然年輕，還要求他們擺出「3連拍」可愛甫士，林志穎雖然怕醜，但照樣與王心凌一起賣萌。在頒獎禮上，林志穎和基仔分別獲得「年度國民喜愛藝人」及「年度風雲歌手」，前者搞笑多謝基仔為拉近彼此的高度而屈腳企。