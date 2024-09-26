滴酒不沾要戒口 黃翠如肚凸孕味濃 口密玩神秘

無綫藝人黃翠如昨日出席活動時肚凸凸飄孕味，未有否認喜訊的她表示生BB是緣分，戲言攞產假要等上天安排，非常口密。

黃翠如與老公蕭正楠結婚6年，經常被催生B，近日翠如被網民野生捕獲時，肚皮疑似脹卜卜。昨日她現身活動時穿上一襲紅色連身裙，向來纖瘦的她腹部微隆兼谷胸晒事業線，祝酒時滴酒不沾，雙手又經常不經意地遮肚，孕味甚濃。

翠如受訪時被問到是否有喜，她未有否認：「我答過好多次，你哋又Keep住問，好感激你哋咁多年都睇住我，都係等待個天安排。（要戒口小心飲食？）係啊，日日Edwin（蕭正楠）煮飯。（怕小氣唔講得住？）都係等緣分。（遲啲有好消息公布？）一路睇個天。（期待有BB？）心態唔強求。」她反指自己好瘦，肚凸凸只是錯覺。說到近日幫好友連詩雅（Shiga）湊B可當作練習，她表示不關事，每次見Shiga也是為了聚餐，又扯開話題大讚對方產後極速收身。

攞產假不置可否 談到工作，翠如透露剛從巴黎返港不久又到澳門公幹，正準備宣傳無綫劇集《黑色月光》，未來工作要等公司安排，問她有否向公司請定假？她笑言合約沒有假期，對申請定產假也不置可否，重複表示「睇個天安排」。

同場的胡鴻鈞（Hubert）以代言人身份現身，自言年紀大，有水腫及皮膚鬆弛問題，但他本身貪靚，很注重儀容，認為是對觀眾的尊重。近日推出新歌《City Light》，Hubert首度嘗試電子音樂和Rap唱腔，很開心歌迷反應不錯。