獨家探班：「女神收割機」奉旨埋身 羅天宇無意避忌 郭柏妍「絕緣」閘緋聞

羅天宇與無綫小花郭柏妍在新劇有感情線，向來有「女神收割機」之稱的天宇坦言，最初亦怕跟對方傳緋聞，但避都冇得避；而郭柏妍自嘲絕緣體，對另一半沒甚要求，只要投契及開朗。

無綫藝人羅天宇與郭柏妍（Rosita）日前為新劇《金式森林》拍外景，每當停機，Rosita即拿起劇本背誦，身為前輩的天宇不時給予意見，默契十足。提到今次變身前輩提點Rosita，天宇謙稱不敢當：「因為我比較少接觸新嘅對手，之前都係同黃智雯、龔嘉欣拍檔，佢哋比我演出經驗多好多，今次感覺好奇怪，哈哈！以前拍《愛．回家》，有好多前輩畀意見我，吸收咗佢哋啲嘢，依家好似傳承咁。」又讚Rosita醒目，一講便明。提到他有「女神收割機」之稱，會否擔心又傳緋聞？他坦言要傳也沒辦法：「初頭都會驚，但好難避免，成班一齊出去都會畀人寫。」他表示現時只專注工作，因連睡覺也沒時間。

另一半要開朗 Rosita指兩人劇中有如歡喜冤家，很高興能跟大前輩學習：「我經驗唔多，睇到好多不足嘅地方，今次比較多獨立嘅戲，以往都係群戲多。」問會否擔心跟天宇傳緋聞？她笑言自己是絕緣體，再問對方是否其理想型，她說：「我依家冇諗要咩類型，投緣就得，諗得太多反而有限制，隨遇而安啦！」至於擇偶條件，她表示只要啱傾、性格開朗便可，圈內圈外也沒關係。

當日其中一場戲講述Rosita特意為天宇排隊買榴槤甜品並親自送上，天宇望與她一起品嘗，怕榴槤的Rosita即以紙巾塞鼻，狀甚搞笑。事後她表示其實很愛吃榴槤，但因劇情關係「有得睇冇得食」，又透露試過為拍攝狂吃即食麵，以致有段時間見到麵也怕怕。