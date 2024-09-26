陳婉衡蚊叮眼腫 無奈轉「型」象

前無綫「咪神」陳婉衡擁有火辣身材，近日雖然已經入秋，但她的福利仍未有收爐之意，日前更網晒了多張於印尼峇里島拍攝的比堅尼新相，盡騷36E豐滿上圍。陳婉衡還自爆拍攝前一晚被蚊子叮腫眼睛，惟有「扮型」戴着太陽眼鏡示人。不少收到福利的粉絲亦相當識做，紛紛留言大讚她索到爆。