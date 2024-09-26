娛圈單打：吃貨之意不在食 Big波蕩漾爽到極

由彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀5位靚女擔任主持的《吃貨橫掃港深珠》開播，唔止有令人垂涎的美食，最重要係有呼之欲出的好身材！醉翁之意不在酒，吃貨之意不在食，睇嚟TVB深諳流量密碼之道呀！

節目剛播出已惹起鹹濕仔哄動，首集有梁超怡及廖慧儀以三點式上陣，一邊玩水一邊介紹深圳度假酒店，惹火程度爆燈！難怪網民議論紛紛，究竟揀左邊定右邊好！哈，有口痕友就話，細路仔先至做選擇，我兩個都要！接着又有林秀怡激罕水着出鏡，大玩室內衝浪！平時林秀怡大癲大肺，整古做怪不顧儀態，點諗到伊人禾稈冚珍珠，上圍咁澎湃！

暫時「大師姐」彭慧中同埋前港姐亞軍梁凱晴較為留力，未見出位衣着，唔知係咪寶物沉歸底呢？點都好，呢類食買玩節目不嬲有捧場客，TVB又有大把樣靚身材正的小花排住隊上位，唔介意在節目露兩手，令呢類節目長拍長有。

至於5位靚女的表現咯喎，可謂駕輕就熟，愈戰愈勇。彭慧中唔使多講，佢已多次主持旅遊及飲食節目，經驗豐富；梁凱晴不嬲有一種知性美，斯文乖巧，大方得體；林秀怡拍劇較多，也演出多個綜藝節目，完全冇靚女包袱；梁超怡早前被指硬撬阿Sa百億太子爺男友，果然樣貌標致，電力驚人。

最受爭議仍然係廖慧儀，至今仍有網民批評佢累死前男友。佢在TVB Plus節目《港女野人奇異記》，曾哽咽自白「已經放低咗」。即係咁，人死不能復生，在世的人始終要活下去，希望佢用表現服眾，網民就無謂咁苛責啦。