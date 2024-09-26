300名Fans拉隊應援 Anson Lo派心施冧功 孖姜濤鬥寵粉

人氣組合MIRROR昨日到電台宣傳新歌，吸引逾300名粉絲到場支持，其中兩大人氣王Anson Lo、姜濤的粉絲為博偶像眼球，出動大型橫額和車隊應援，排場不容小覷，而今次亦是成員Frankie陷入出軌風波後首度亮相。

男團MIRROR的12位成員昨日現身電台接受訪問，並宣傳新歌《Hunt You Down》，約300名粉絲在電台外守候，形成長長人龍，其中兩大人氣王Anson Lo和姜濤粉絲數量最多，她們為博偶像注意，出動大型橫額和車隊應援。

Frankie蒲頭避談出軌 MIRROR全員甫登場，一眾圍觀粉絲即興奮尖叫，並高呼偶像名字，而12子亦相當識做，保持微笑，不斷揮手打招呼，其中Anson Lo大派心心，姜濤和Jer則豎起大拇指回應粉絲，姜濤還事前於社交平台限時動態呼籲粉絲：「今天雨很大，希望大家照顧好身體，不舒服的就趕緊回家，不要勉強。」相當貼心。至於早前受女朋友Christy牽連而被懷疑一腳踏兩船的Frankie，則首次在公開場合露面。

電台訪問期間，談及新歌的主題關於獵人與獵物，問到12子有甚麼目標？最近公開力追女神林明禎的Edan就表示這個問題好尷尬，留給他人作答，而今日生日的Lokman就稱想明年放假去看北極光，姜濤和Frankie則表示希望能有多點工作。

MIRROR全員於黃昏時分離開，門外仍聚集大批粉絲，期間有記者問Frankie關於女友的問題時，不獲任何回應，之後12子僅停留數秒給傳媒拍照，便轉身向粉絲揮手離開。