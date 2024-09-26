美女榜冠亞軍又鬥過 迪麗熱巴有影后陪坐 艷光反勝Jisoo

正在法國舉行的巴黎時裝周星光熠熠，連日來吸引不少國際紅星捧場。其中韓國人氣女團BLACK PINK成員Jisoo現身睇騷時，風頭不敵同場的內地女星迪麗熱巴！一身復古黑色打扮的熱巴被形容貴氣十足，顏值登頂之餘，更獲奧斯卡金像影后妮妲莉寶文「加持」，即引起網民熱話。

現年32歲的熱巴與29歲的Jisoo（金智秀）看似「大纜扯唔埋」，但名字卻經常被放在一起。去年外國媒體主辦的全球美女票選活動中，Jisoo獨攬23萬票「登頂」，獲頒發證書認證，其美貌獲得世界公認，至於熱巴則由前年的第5位躍升至亞軍，為華人女星挽回不少面子。而近年2人又不約而同為同一品牌效力，故不時在各地時裝周出現惡鬥的情況。

與妮妲莉並肩睇騷 熱巴今次以一身復古公主裙打扮現身睇騷，站在同行的內地新紮小花周也身旁合照時，盡顯大師姐風範。而熱巴獲品牌超級重視，安排她坐在荷里活女星妮妲莉寶文（Natalie Portman）及超模Natalia Vodianova之間，C位引證「得寵」，而騷後她有機會與品牌創意總監合影，待遇令人羨慕。事後「#迪麗熱巴成功追星娜塔莉波曼#」話題更登熱搜，她被讚於國際大場面中依然氣場十足，令人一眼驚艷，絕對稱得上是世界級女神！熱巴受訪時透露於顏色上一向偏愛黑、白及灰，反而對五顏六色的打扮不太熱衷。

反觀Jisoo今次現身時裝周顯得較為「低調」，以全黑露肩打扮、束起一頭秀髮現身，到達場館時即與一名金髮女子擁抱貼面打招呼，一身造型恍如鄰家女孩，卻略嫌未夠「星光」。同場還有外籍女星Jennifer Garner、Anya Taylor-Joy及出爐艾美最佳女配角Elizabeth Debicki等，難怪吸引不少途人及影迷聞風而至。

至於Jisoo的隊友Rose則現身另一品牌時裝騷，與奧斯卡金像影后Gwyneth Paltrow、超模Kate Moss、Rosie Huntington-Whiteley、真空上陣的日本女星水原希子等同場睇騷，而Kate與美國超模Bella Hadid則獲品牌之邀上T台行騷，今次是Bella休息兩年後首次復出，台上台下同樣精彩。