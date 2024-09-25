BLACK PINK明年啟世巡 Lisa單拖搞亞洲見面會 11月襲港

今年自立門戶的韓國人氣女團BLACK PINK泰籍成員Lisa，昨日宣布將展開首個亞洲巡迴見面會，香港站將於11月19日舉行，她將是隊中首位單拖在港見粉絲的成員。

BLACK PINK的4名成員近年專注個人活動，其中Lisa今年2月成立個人廠牌「LLOUD」，管理她的音樂和娛樂事業，上月她推出英文單曲《New Woman》，力邀西班牙歌手Rosalia合唱。最近她又於美國樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）憑另一歌曲《Rockstar》奪得「最佳韓國流行歌曲」，氣勢強勁。

最近傳出Lisa將舉行個人粉絲見面會，「LLOUD」昨日透過官方社交網宣布她將展開亞洲巡迴見面會，於11月11日以新加坡為起點，之後到訪曼谷、雅加達和高雄，並將於11月19日在港舉行，Lisa是首個舉行個人巡迴見面會的BLACK PINK成員，亦是隊中首位單獨在香港舉行見面會的成員。

GFriend合體賀10周年 此外，BLACK PINK與YG事務所去年續簽團體合約，代表她們將繼續進行組合活動，YG方面昨日正式宣布BLACK PINK將於明年重返樂壇，並展開世界巡唱。至於2021年因與Source Music事務所約滿而分開發展的女團GFriend亦即將合體，昨日宣布明年1月將合體慶祝出道10周年，並與粉絲見面，希望大家多多支持。