暢所欲玄：面相看專長

又到新學年，除了日常學習，作為父母也為子女安排不同的增值課程。其實每個小朋友都各有專長，更可循面相略作參考，但謹記孩子的面相會不停轉變，不宜「一本通書看到老」。

額高 數口好：額頭看一個人的推理能力及記憶力，如額頭高闊飽滿、色澤鮮明、無凹陷或紋痣侵破為佳。有這種額相的孩子，分析力出眾，而且數學天分高，理科的成績會較優異。

耳高 記性好：耳高於眉的小孩子除了聰明伶俐、學習能力高之外，考試運亦比別人強。

唇上有珠 口才佳：俗語有云：「唇上有珠，嗌交唔會輸」，如唇中央有凸出的垂珠狀，此人多數口才了得，參加辯論隊或朗誦比賽，定有好表現。

牙整齊 語言天分高：牙齒整齊、嘴形稜角分明的孩子，笑容會讓人感到舒服，討人歡喜。原來這類孩子的語言天分也高，不妨安排他們學習不同國家的語言，對日後發展有一定幫助。

眼大 藝術天分高：眼大的孩子較為感性，而且好奇心強，對美學具有天賦的感受力，可以朝藝術方向，如繪畫、音樂、舞蹈等發展。

嘴大 宜唱歌：口主衣食，語言能力和情慾。大嘴巴的人精力旺盛，對唱歌、音律都較易上手，很適合學習聲樂。而且大部分口大的人，唱歌的感染力很強，易受到別人愛戴。

堪輿學家麥玲玲師傅