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陳若思靠把口克服恐懼
無綫小花陳若思在節目《港女野人奇異記》挑戰位於瓦納卡的「世界最高瀑布攀登」，畏高的她直言多得隊友何泳芍、胡美貽和廖慧儀的支持才能完成任務，還在社交平台撰文讚隊友厲害，沿途不斷鼓勵她。她直言當時心裏很害怕，走到吊橋時一邊大叫一邊走，終克服恐懼，完成挑戰後，她們就在山下食雪糕慶功。
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