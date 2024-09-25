9月25日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月25日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
歐陽娜娜 梳化紮紮跳
台灣藝人歐陽娜娜昨日在社交平台分享了多張照片，見她身穿吊帶背心和短褲，在屋內紮紮跳之餘，更跳上梳化似在亂舞，娜娜表示：「這個是一個過期很久的庫存」，網民相當捧場，有人追問她還有多少庫存，甚是期待。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240925-0925_00282_062/歐陽娜娜--梳化紮紮跳
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc