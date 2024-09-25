娛樂

歐陽娜娜 梳化紮紮跳
台灣藝人歐陽娜娜昨日在社交平台分享了多張照片，見她身穿吊帶背心和短褲，在屋內紮紮跳之餘，更跳上梳化似在亂舞，娜娜表示：「這個是一個過期很久的庫存」，網民相當捧場，有人追問她還有多少庫存，甚是期待。
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