時隔一年再出新歌 王君馨自愧不及韓星 壓力爆煲

藝人王君馨離巢無綫後搞作多多，除了拍電影和做歌手，還創立女士學院，幫助她們提升價值和增長知識，絕對是叻女。不過，前日推出新歌《Get Down》的她似乎壓力爆煲，在社交網拍片分享心情，說到最後時不禁眼濕濕，不少好友、網民都很擔心她的狀況，紛紛留言鼓勵。

君馨表示日前看了一個自己很喜歡的韓國女歌手推出的新MV，腦裏湧現不少畫面，更忍不住將自己與對方作比較：「你睇人哋Budget幾多？喺巴黎拍，你睇人哋幾多Dancers？睇吓你，喺度做緊乜？」她表示這些年很努力做自己的歌，而上首歌已是去年5月份推出，她說：「每一隻歌都好努力去做，一年先出一首歌，依家係咪冇大公司出唔到歌呀？冇人哋咁多Budget係咪就唔好睇？依家先出歌係因為上年年底發生咗好多情緒、精神問題，處理咗好多嘢，但不同嘅聲音炸爆我個腦，可能我真係顧慮太多，魔鬼好鍾意打擊我哋嘅價值、心同個腦，點樣同人哋韓國歌手比呢？比乜嘢啫？我只可以做嘅係一步一步向前行。」又寄語大家感到焦慮時不要放棄，雖然她說出這番說話時，狀態甚是沮喪，但她亦不忘提醒自己振作。