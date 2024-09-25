獨家專訪：難忍出街似偷情 陳婉衡為簡淑兒狠撇男友

圈中閨蜜陳婉衡與簡淑兒的友誼由港姐落選開始，除了未發生過爭仔事件，陳婉衡更曾為簡淑兒與呷醋前度分手。不時被催婚的簡淑兒笑言新郎仍未確定，但伴娘早已落實由陳婉衡擔任，更約定同期出嫁。

陳婉衡與簡淑兒同於2012年回流選港姐，當時因在港沒朋友，促成她們成為好友。雖然選美一早出局，卻贏得12年的友誼，簡淑兒指大家未拍拖前，幾乎共度各個節日，而且做的事情比情侶更浪漫，例如一齊去整朱古力及掛情侶鎖。簡淑兒指她們由朋友昇華成家人，笑言另一半可以分手，但家人就分不開。她們稱喜歡的男士類型不同，故不會存在爭仔問題。

約定同期結婚生B 她們每次拍拖，男友都要先過閨蜜「法眼」，成為男方的「眼中釘」，陳婉衡說：「我試過有前度妒忌佢，覺得我成日同佢一齊而呷醋，搞到我哋出街好似偷情咁，好辛苦，關係亦唔健康，最後因為咁分手，其實好朋友同男朋友係可以共存。」簡淑兒則爆料：「麥大力一開始都以為你唔鍾意佢，可能每個男仔都以為Best Friend會講壞話，我同大力講：『佢冇講過你壞話，仲幫你講好說話。』佢突然覺得怪錯咗你。」

外界總覺得飛機師花弗，但陳婉衡指經過3、4年觀察，「認證」麥大力合格，而她現時有圈外男友，感情穩定，與簡淑兒更有個約定，因大家差不多時間入行，希望將來也能同時期結婚生BB。